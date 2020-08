Laricchia: «Emiliano disperato, ora il M5s diventa 'partito di riferimento'. Smonteremo le sue bugie»

Emiliano «se ne faccia una ragione: nessuno del M5s vuole un'alleanza con chi ha fatto tanto male per la nostra Regione. E nessuno mi ha mai fatto alcun tipo di richiesta in tal senso. Luigi Di Maio ha chiaramente detto che sostiene i candidati del M5s e presto sarà in Puglia a dimostrarlo» con «gli altri ministri. Approfittare del loro garbo istituzionale nei confronti del Presidente della Regione per fantasiose ricostruzioni su falsi appoggi e voto disgiunto vuol dire prendere in giro gli elettori». Lo afferma la candidata presidente del M5s Antonella Laricchia.



Emiliano in una intervista pubblicata oggi da "Repubblica" ha detto che, in caso di vittoria, darà «spazio a una alleanza con il Movimento Cinquestelle», precisando che parla di «programmi» e non di «posti». Il governatore uscente ha anche spiegato che al referendum sul taglio dei parlamentari rispetterà «le posizioni» dei suoi «partiti di riferimento, che sono Pd e M5S, quindi voterò Sì». «Ormai - rileva Laricchia - la disperazione di Emiliano assume contorni quasi preoccupanti. Dopo 5 anni di niente ed essere stato scaricato anche dai suoi, tanto da aver dovuto presentare 15 liste pur di raccattare voti, adesso distorce la realtà per cercare i voti degli elettori del MoVimento 5 Stelle, addirittura definendolo in una intervista il suo 'partito di riferimento'». «In sintesi - aggiunge - prima ha provato a comprare il nostro consenso offrendoci poltrone, come gli è sempre riuscito con il centrodestra, ora prova a 'rubarlo' parlando di voto utile e di governare insieme dopo le elezioni». «Smonteremo una per una tutte le sue bugie - conclude Laricchia - e presenteremo già la settimana prossima ai pugliesi il nostro programma per questa magnifica regione, che è la cosa più importante. Questi giochetti politici fatti da PD e compagnia hanno stancato noi e i cittadini». Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA