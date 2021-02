Recovery, il dossier pugliese alla prova del Piano Draghi

Sul tavolo di Mario Draghi c'è il Recovery Fund, innanzitutto. Ma tra la pila dei faldoni per i quali servono scelte politiche urgenti - concetto rimarcato nei giorni scorsi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - c'è anche il dossier Puglia. Quell'elenco di 150 pagine, 167 progetti e 17.9 miliardi di spesa che la Regione ha scelto di candidare a finanziamento tramite il Recovery. Schede progettuali inviate a Roma già quattro mesi fa, quando ancora si lavorava alla prima stesura Piano. Bozza poi superata dalla seconda traccia di lavoro che ora rischia di essere sostituita da un documento più asciutto, articolato in pochi punti di azione, scanditi da un cronoprogramma preciso e coperture puntuali. Accelerare, sfoltire e semplificare: la strategia d'azione per i 209 miliardi che spettano all'Italia per il Pnrr, il piano di ripresa e resilienza, già abbozzata dall'ex capo della Bce è chiara. Grazie ai fondi della Next Generation Eu «Abbiamo l'opportunità di fare molto per il Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale» ha detto nei giorni scorsi Draghi dopo aver accettato con riserva l'incarico di formare il governo. Nessuna riserva, invece, sulla necessità di spendere bene i fondi europei. E di farlo in fretta, soprattutto. A partire dagli investimenti su politiche attive del lavoro, giovani, scuola, università e ricerca. Cambio di marcia in vista anche sul fronte dell'implementazione della spesa per la sanità e maggiori investimenti per la ripresa.

Ecco perché, ora, alcuni capitoli dell'ultima bozza stilata dal Conte 2 potrebbero essere rivisti. E con essi, anche le proposte progettuali presentate dalle Regioni. Comprese quelle trasmesse dalla Puglia. Circa 18 miliardi di euro di opere trasversali e interregionali delle quali la maggior parte (5.2 miliardi) è destinata allo sviluppo delle imprese. Ma nel dossier pugliese rientrano anche 4.5 miliardi di investimenti per la green economy. Capitolo nel quale è inserito 1.1 miliardo di risorse da destinare al completamento del Polo delle arti, cultura e turismo di Bari. Nuova vita alla Fiera del Levante, in altre parole. E ancora, un miliardo per misure di liquidità a sostegno delle imprese, un altro miliardo da investire in innovazione e digitalizzazione e la stessa cifra da destinare anche all'incentivazione dei settori trainanti.

C'è, poi, il capitolo dedicato alle infrastrutture. Costo complessivo delle opere da realizzare, completare e implementare: 2,6 miliardi di euro. E progetti di investimento sulla rete ferroviaria. A partire dal raddoppio della Andria-Barletta di Ferrotramviaria, dal completamento della rete Bari nord e dall'elettrificazione e messa in sicurezza della rete salentina di Ferrovie Sud-Est. Ma la Puglia punta a ottenere le risorse necessarie anche per porti e aeroporti. Nel dettaglio, se 230 milioni di euro sono necessari per la realizzazione del 5° braccio del porto di Bari, la ristrutturazione del Bacino Alti Fondali di Manfredonia e la banchina Capobianco di Brindisi, altri 250 milioni dovrebbero servire a riconvertire dell'ex scalo militare dell'aeroporto di Bari, il test bed aeronautico di Grottaglie e la base logistica della Protezione civile di Foggia. Dovrebbero, appunto. Perché mai come in questo momento il condizionale è d'obbligo. Il nuovo Piano Draghi rischia, infatti, di rimescolare le carte. E senza una definizione ancora chiara dei meccanismi di governace - a partire dal ruolo delle Regioni nella partita del Recovery - le schede pugliesi potrebbero di diventare carta straccia. Si vedrà.

