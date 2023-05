Record di esportazioni dei prodotti pugliesi: in testa olio e vino

Il made in Puglia sbanca sulle esportazioni all'estero, a dirlo Coldiretti. Durante l'anno scorso, rispetto al 2021, secondo i dati Istat Coeweb, c'è stata una crescita del 16%. Gli alimenti più richiesti sono la pasta, l'olio, il vino e l'ortofrutta, i fondamenti della famosa dieta mediterranea. Sul podio delle province pugliesi quella di Bari. Nel 2022 il giro d'affari dell'export pugliese si è aggirato intorno ai 10 miliardi di euro. I dati sono stati diffusi durante Tuttofood, salone del cibo italiano all'interno della Fiera di Milano a Rho.

Gli aumenti più significati hanno interessato i mercati dell'olio e del vino pugliese. In particolare l'olivicoltura, nonostante il batterio killer della xylella, rimane la più grande fabbrica green del Mezzogiorno. 60 milioni di ulivi e un aumento delle vendite del 34,4%. In crescita anche il comparto vinicolo, con un marcato aumento del 68% nel Regno Unito, in controtendenza rispetto alla Brexit, e del 24% negli Stati Uniti.

«Serve ora agire sui ritardi strutturali dell'Italia - ha sottolineato Coldiretti - e sbloccare tutte le infrastruttre che migliorerebbero i collegamernti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo». L'andamento record pugliese sui mercati internazionali potrebbe persino aumentare .- ha insistito Coldiretti durante l'evento a Milano - con una più efficace tutela nei confronti della "agropirateria" internazionale.