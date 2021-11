Raggiunta l'intesa tra Regioni: in Puglia i rifiuti della Ciociaria

L'accordo c'era, ora è arrivata l'ufficialità: in Puglia saranno trattati i rifiuti provenienti dalla provincia di Frosinone. La Giunta regionale del Lazio nella giornata di ieri ha approvato l'accordo con la Regione Puglia per la gestione dei rifiuti indifferenziati urbani prodotti nei Comuni della ciociaria.

In particolare - è stato spiegato dalla Regione Lazio - viene autorizzato fino al 31 dicembre 2021 il conferimento di 280 tonnellate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati