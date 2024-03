Isufi, lotta alle diseguaglianze: «Al Sud il 16% dei bimbi è povero»

La democrazia è un elemento di instabilità per il sistema economico capitalistico? E fino a che punto la politica, nella sua accezione più alta e inclusiva, può e deve spingersi nel governare i processi del mercato? Clara Mattei, economista e docente di Economia politica e Storia del pensiero economico alla New York School of Social Research ha consegnato queste due domande agli studenti riuniti nel Centro congressi di Ecotekne, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Isufi, l'Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare dell'Università del Salento.

Dopo un minuto di silenzio dedicato alle vittime del conflitto arabo-israeliano e dopo il messaggio di saluto del rettore Fabio Pollice e del direttore Isufi, Salvatore Rizzello, è stata infatti la giovane docente - vincitrice, con il suo libro “Operazione austerità: come gli economisti hanno aperto la strada al fascismo” del premio Herbert Adams Baxter 2023 dell'American Historical Association - a introdurre il percorso accademico con una lezione dal titolo “Democrazia e disuguaglianze. Il coraggio di osare”. Osare cosa? Innanzitutto costruire una casa dei saperi, declinati al plurale. Perché “la complessità delle sfide che ci si parano davanti – ha detto il direttore Rizzello – impone che l'Università del futuro faccia dell'interdisciplinarietà una sua colonna portante”. E osare, poi, avventurarsi nel mondo, dopo gli studi, per smontare stereotipi, luoghi comuni, sistemi sociali ormai incrostati dalla ruggine delle diseguaglianze: “Il nostro insegnamento – ha detto ancora Rizzello rivolto agli allievi Isufi – punta a consentirvi di navigare in mare aperto, sapendo che ogni vostro approdo sarà temporaneo. Fatelo sempre con eleganza e con garbo, ma con una giusta dose di insofferenza per ogni steccato”.

Parole, le sue, che hanno poi lasciato il passo all'intervento di Mattei. Con lei, il verbo osare ha assunto una direzione diversa, convergente a quella tracciata dal docente dell'ateneo salentino.

Osare, innanzitutto, ribaltare la diffusa convinzione che “le scelte compiute dalle istituzioni economiche, come la Fed o la Banca centrale europea e che danno forma alla nostra economia, siano “neutrali” o al servizio del bene comune”. E osare, ancora, smontare “la naturalizzazione del capitalismo” e la “depoliticizzazione dell'economia” che vuole i cittadini sempre più lontani dai processi decisionali, imprigionati dalle contraddizioni di un sistema che alimenta le disuguaglianze e non risponde più ai bisogni della collettività, ma ai diktat di pochi, ovvero di chi accumula capitale. Ma il capitalismo, ha spiegato Mattei, non è destinato inevitabilmente a durare in eterno. Anzi, senza correttivi, le contraddizioni che in esso covano deflagreranno in tutta la loro potenza. “Il recente rapporto Oxfam – ha detto l'economista – mostra che in Italia lo 0,1% più ricco detiene una ricchezza pari al 60% più povero. Il numero dei minori in povertà assoluta, negli ultimi dieci anni, è triplicato. Al Sud parliamo del 16% di bambini e ragazzi in povertà. Mentre il numero dei miliardari è sestuplicato: ne contiamo 64. La parola d'ordine, dunque, è ripoliticizzare l'economia, ri-democratizzarla, per fare in modo che i cittadini si riapproprino delle scelte importanti che regolano le basi della loro vita. Non esistono problemi economici che non siano inevitabilmente problemi politici” perché attengono alle relazioni sociali sottese all'“ordine del capitale”. Sovvertire dinamiche e rapporti sociali, conoscere e interrogarsi sulle scelte compiute dalla politica e da chi governa il mondo dell'economia è dunque il primo passo da compiere per costruire “un mondo inclusivo, per proteggere la democrazia” che, dal filosofo greco Platone in avanti, si alimenta nel sapere e nello spirito critico, sua linfa vitale. L'appello conclusivo, dunque, è un invito accorato al pensiero come arma di costruzione di massa: “Ragazzi – ha chiuso Mattei – non vi conformate”.