Edizione di Bari: la novità di Nuovo Quotidiano di Puglia. Il giornale cresce e amplia la sua offerta: più notizie, più analisi. Da domani 9 agosto in edicola

Novità in arrivo per Nuovo Quotidiano di Puglia: da domani, lunedì 9 agosto, sarà in edicola anche l'edizione di Bari, interamente dedicata al capoluogo di regione e ai comuni all'area metropolitana. L'edizione barese integra quelle storiche di Lecce, Brindisi e Taranto con l'obiettivo di ampliare la copertura di notizie in ambito regionale, per un'informazione sempre più completa e capillare all'interno di un'offerta che vede ormai da più di vent'anni l'abbinamento in edicola con Il Messaggero, testata storica del Gruppo Caltagirone di cui Nuovo Quotidiano fa parte insieme con Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Leggo.

La diffusione

Nuovo Quotidiano di Puglia edizione Bari sarà in edicola nei territori di Bari e Foggia abbinato, oltre a Il Messaggero, anche al Corriere dello Sport. Da martedì 10 agosto, inoltre, lo stesso dorso barese sarà distribuito anche nelle principali edicole delle province di Lecce, Brindisi e Taranto per essere vicino ai lettori che trascorrono in altri luoghi della regione le loro giornate di vacanza.

Si tratta di un passaggio fondamentale per la crescita di Nuovo Quotidiano di Puglia. Una testata che ha varcato il suo quarantaduesimo anno di vita seguendo i canoni del rigore e dell'attenzione ai principali fatti di cronaca e ai più importanti eventi politici, sociali, culturali e sportivi. Buona lettura!