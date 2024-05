In tempi rapidi, evidentemente sperando che almeno la buona volontà possa essere in qualche modo apprezzata. La Regione ha predisposto delle modifiche alla legge regionale n°14 del marzo 2024 sul servizio idrico integrato, la legge finita nell’occhio del ciclone e che prevede il passaggio del 20% delle quote di Acquedotto pugliese ai Comuni. L’obiettivo, dopo i rilievi mossi dal governo, è solo uno: disinnescare i punti critici ed evitare l’impugnazione per «plurimi vizi di legittimità costituzionale» della legge regionale da parte di Palazzo Chigi davanti alla Corte costituzionale. Dopo l’interlocuzione tecnica - e gli usuali tentativi di mediazione - dei giorni scorsi, la palla passa ora a Roma: spetta al governo stabilire se le modifiche proposte dalla Regione sono sufficienti, diversamente sarà scontro alla Consulta. Ed è lo scenario al momento più probabile, o quasi certo. Quando sarà sciolta la riserva? Le decisioni sulle impugnazioni spettano al Consiglio dei ministri: in agenda ci sono due sedute, lunedì 20 e mercoledì 29, e sarebbe quest’ultima la data da cerchiare in rosso sul calendario. Il termine per impugnare la legge scade pochi giorni dopo, il 4 giugno.

Cosa intende fare il governo?

Secondo quanto filtra da Roma, le modifiche ipotizzate dalla Regione sarebbero insufficienti, perché non rimuoverebbero alcuni vizi sostanziali. In sostanza: Palazzo Chigi sarebbe orientato a impugnare la legge. Uno scenario thriller per l’amministrazione di Michele Emiliano: la concessione del servizio idrico ad Aqp, società partecipata per intero dalla Regione, scade nel dicembre 2025 e dopo due proroghe; dopodiché, senza altre proroghe e senza la compartecipazione dei Comuni che consentirebbe - secondo la strategia della Regione ricalcata nella legge n°14 - di riaffidare il servizio ad Aqp (sono i Municipi, tramite l’Autorità idrica pugliese, i titolari del servizio), non resterebbe che mettere a gara la gestione dell’acqua in Puglia. Di fatto aprendosi a logiche di mercato e potenzialmente ai privati.

La risposta

Il governo questa mattina invierà risposta e controdeduzioni alla Regione in merito alle ipotizzate modifiche alla legge regionale n°14. E saranno considerazioni all’insegna dello scetticismo, se non della bocciatura. Innanzitutto: in che modo la Regione ha corretto il tiro della legge? Piccolo passo indietro: il testo prevedeva il trasferimento dalla Regione ai Comuni del 20% delle azioni di Aqp, poi da far confluire in una società veicolo; in questo modo l’Aip (perciò i Comuni) può affidare all’Aqp il servizio idrico per altri 30 anni, perché sarebbe di fatto un affidamento in house (cioè a una società del Comune). Il governo, e in particolare il ministero degli Affari europei (quello di Raffaele Fitto), ha posto più rilievi: già nel 2012 la Consulta ha ritenuto illegittimo l’affidamento del servizio idrico con legge regionale; Aqp è una spa da 1999, per legge statale che prevede azioni detenute solo dalla Regione, e non potrebbe dunque essere la legge regionale a definire il trasferimento di una parte delle quota ad altri soggetti (i Comuni); il modello di società in house disegnato da legge nazionale e ordinamento europeo, che tracciano un modello mostro stringente (la società in house dev’essere un’estensione diretta dell’amministrazione di riferimento, il meccanismo della società veicolo sarebbe invece troppo mediato e dispersivo). La Regione intende allora modificare così la legge: la società veicolo resta a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto dei Comuni, ma non più esercitato “indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale”; cambia poi la struttura della società veicolo, più asciutta e senza più la costituzione del Comitato di coordinamento e controllo. Viceversa, spiega il nuovo articolo 4, «nel rispetto della disciplina europea e nazionale, Aqp adotterà le opportune modifiche statutarie affinché la società risulti soggetta al controllo analogo e congiunto della Regione e dei Comuni, con l’istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo» attraverso il quale i sindaci eserciteranno i poteri di controllo analogo.

E il governo cosa ne pensa? Nelle controdeduzioni che saranno inviate oggi si specificherà che la struttura della società veicolo ora rientra sì nello schema delle società in house, ma spiegherà pure che l’Aqp nemmeno così avrà le caratteristiche per l’affidamento diretto da parte dei Comuni, essendo riconducibile perlopiù (e ancora) alla Regione e non a una articolazione in house dei Municipi. Anche perché la società veicolo dei Comuni non sarebbe affidataria del servizio, ma si limiterebbe a gestire il 20% di partecipazione in Aqp. Lo stesso controllo analogo dei Comuni sarebbe troppo indiretto ancora, e condiviso con la Regione. Insomma: la soluzione è lontana. E l’impugnazione alla Consulta sempre più vicina.

