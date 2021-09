Verso la quarantena soft in caso di contagi a scuola. I pediatri: più test rapidi

Prende quota la quarantena ridotta a scuola per durata e numero di studenti coinvolti. Una decisione attesa per evitare la sospensione delle lezioni in presenza o misure più drastiche come la chiusura dei plessi scolastici.



L'ipotesi al vaglio di Governo e Regioni, avanzata nei giorni scorsi dall'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, è di ridurre i giorni di quarantena per i contatti dei positivi, dagli attuali 7...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati