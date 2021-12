Qualità della vita, Bari la città pugliese dove si vive meglio. Il Salento recupera 4 posizioni. Malissimo Foggia

La città pugliese dove si vive meglio è Bari, che sale dalla posizione 72 alla 71, guadagnando un posto. Quella dove si vive peggio è Foggia, che scivola di altre sei posizioni fino al penultimo posto in Italia. Nell'annuale classifica della Qualità della vita, stupusce invece il Salento che a piccoli passi migliora, ma resta nella parte bassa della classifica nel check up 2021 del Sole 24 ore sulla vivibilità.

Bari: Più ricchezza e lavoro ma meno sicurezza e giustizia

Il Barese è al 71esimo posto in Italia e porta a casa un'ottima performance in relazione alle voci Ricchezza e consumi (66°posto con un +3 rispetto al 2020) ma soprattutto Affari e Lavoro con un boom di +32 posizioni che la posizionano al 52esimo posto in Italia, ben distaccata dalla gran parte delle città del Sud. Perdono posizioni invece le voci che hanno a che fare con Sicurezza e giustizia (percui il capoluogo di regione è 96simo con una perdita di 11 posizioni in un anno), ma anche Demografia e società (con un -13 che comunque lascia il Barese nell'area più alta della classifica, in 34esima posizione). Lieve calo anche per Ambiente e servizi (-6), cultura e tempo libero (-7).

Il Salento cresce a piccoli passi

La provincia di Lecce sale al 79° posto della graduatoria generale guadagnando così 4 posizioni rispetto al 2020. Una risultato complessivo che ci restituisce una "fotografia" tra alti e bassi scorrendo le classifiche per settore: ben 6 quelle elaborate dagli analisti e ciascuna delle quali divise in 15 parametri differenti. Per la categoria Ricchezza e consumi la provincia di Lecce si piazza all'85° posto migliorando di 4 posizioni. Balzo nella categoria Affari e Lavoro: Salento alla casella numero 43 con un miglioramento di ben 26 posizioni. Miglioramento di 4 posizioni nella categoria Giustizia e sicurezza: Salento al e 47° posto. Un crollo, invece, si registra nella categoria Demografia e società: 91° posto che attesta un calo di ben 62 posizioni. In forte risalita, invece, nella categoria Ambiente e servizi: la provincia di Lecce guadagna ben 31 posizioni in classifica e si attesta al 44° posto. C'è un calo, infine, per la categoria Cultura e tempo libero: Salento all'87° posto con 5 posizioni in meno.

Perde invece tre posizioni Brindisi che passa dalla 88 alla 91. Anche in questo caso, i parametri restituiscono una fotografia complessa della realtà: la provincia di Brindisi perde infatti ben 55 posizioni alla voce Demografia e società (arrivando 96esima) ma ne guadagna 12 in Affari e lavoro, piazzandosi alla casella 76. E migliorano di 25 punti anche Ambiente e Servizi che si arrampicano fino alla 65sima posizione. Un risultato non scontato.

Guadagna tre posizioni rispetto al 2020 la Bat, che sale al 94° posto. Su tutti i parametri. Giu in picchiata invece Demografia e società che perde 87 punti.

Mentre tre posizioni perde Taranto che scende dalla casella 96 alla 99. L'unico valore positivo nella provincia ionica riguarda Affari e lavoro che guadagno un +8 passando alla 95sima posizione. Persono qualche punto tutti gli altri, anceh qui con un calo verticale del fattore Demografia e società, che perde ben 45 posizioni.

Record negativo per Foggia, che vede la qualità della vita perdere ancora 6 posizioni, assestandosi alla casella 106, penultima tra le province italiane subito prima di Crotone.

Nel Foggiano tutti gli indicatori sono in calo più o meno lieve tranne Affari e lavoro che resta invariato alla non invidiabile casella 102. Anche in questo caso il paramentro che cala è Demografia e società, che perde 76 posizioni.