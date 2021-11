Qualità della vita, basso il livello delle città di Puglia. Foggia terzultima, Taranto in picchiata rispetto al 2020

La mappa italiana parla chiaro a partire dai colori: prevalentemente verde e giallo in Nord, con la provincia di Parma che conquista la vetta della classifica sulla qualità della vita, seguita sul podio da Trento e Bolzano. Blu e rosso al Sud, dove si trovano tutte le ultime. Questo almeno secondo il Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati