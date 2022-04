Spirito di squadra e motivazione: mister Fefè De Giorgi in campo per "allenare" il personale di Pugliapromozione

Pugliapromozione punta tutto sulla formazione del personale e per farlo sceglie l'allenatore migliore: Fefè De Giorgi, il salentino Ct della Nazionale italiana maschile di volley. Una sfida, quella dell'agenzia del turismo pugliese: "allenare" i propri dipendenti come se fossero dei campioni dello sport e puntando tutto su spirito di squadra e motivazione.

La collaborazione

La Regione Puglia ha avviato dunque una collaborazione con Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della nazionale pallavolo maschile italiana. «Con lui, salentino eccellenza sportiva e umana - dice il governatore Michele Emiliano - stiamo organizzando al meglio con Pugliapromozione la nostra agenzia del turismo che porta l'immagine del brand Puglia nel mondo. Sono certo che sia una esperienza replicabile anche per il nostro personale di tutta la Regione Puglia».

La "preparazione atletica"

«La nazionale in questi giorni per me è Pugliapromozione - dice Fefè, come affettuosamente viene chiamato dai suoi tantissimi tifosi - sono qui a Bari con il desiderio di portare sempre più in alto la nostra Puglia. Per me è una esperienza di alto livello per le professionalità che ho trovato in questa Agenzia». «Ho avviato questa iniziativa per lavorare sulla motivazione e l'organizzazione aziendale attraverso la metafora sportiva: fare squadra per ottenere risultati sempre migliori», spiega il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. «Gli ottimi risultati finora raggiunti dall'agenzia regionale Pugliapromozione ci incoraggiano a crescere ancora, rivolgendo l'attenzione anche al tema della formazione interna», conclude Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo.