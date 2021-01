Stretta sino a fine mese, la Puglia “appesa” all'Rt: gli scenari possibili a partire dal 7 gennaio

Una zona gialla rafforzata nei giorni feriali, con il divieto di spostamento tra le Regioni prorogato dal 15 al 31 gennaio. Ma anche la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un'altra abitazione per massimo due persone. E nei fine settimana - a partire dal weekend del 9 e 10 gennaio - zona arancione su tutto il territorio nazionale, con ristoranti e bar chiusi.



La strategia del governo per tentare di arginare la terza ondata del Covid è stata analizzata ieri in sede di Consiglio dei Ministri, convocato dal premier Giuseppe Conte alle 21. Impostazione che sarà formalizzata in un due tappe: una decisa nella notte e cristallizzata nel nuovo decreto legge, l'altra prevista per il 15 gennaio che blinderà le regioni sino a fine mese. Ma nel nuovo decreto rientra anche la previsione di abbassare la soglia dell'indice di trasmissione del virus Rt che farà scattare il posizionamento delle regioni nelle diverse fasce e che sarà in vigore da lunedì 11 gennaio. Nel dettaglio, con Rt ad 1 si andrà in zona arancione e con l'Rt a 1,25 scatterà automaticamente la zona rossa. E tra le regioni a più alto rischio di passare in arancione, oltre al Veneto, alla Liguria, alla Calabria, alla Lombardia e alla Basilicata c'è anche la Puglia. Ma tant'è.



Il nuovo giro di vite del governo è arrivato nella notte, dopo un lungo confronto con le Regioni avviato già domenica e una riunione tra Conte, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza e i capidelegazione della maggioranza. Sotto i riflettori, naturalmente, l'incremento del tasso di positività in Italia in concomitanza con le festività natalizie. Da qui, dunque, la necessità di prevedere un inasprimento delle misure a mezzo decreto.



A partire dal divieto di mobilità tra le regioni fino al 15 gennaio, fatti salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Ma ci si potrà spostare anche una sola volta al giorno per andare a casa di amici o parenti nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni. Misure che introducono di fatto una zona gialla rafforzata e che varranno il 7 e l'8 gennaio. In questi due giorni sarà anche possibile spostarsi all'interno della propria regione e riapriranno bar e ristoranti, con orario fino alle 18. Nel weekend del 9 e 10 gennaio, invece, scatterà la zona arancione in tutta Italia: ristoranti e bar torneranno ad abbassare le saracinesche e saranno vietati gli spostamenti vietati tra i Comuni, ad eccezione della mobilità dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Resta confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino che, tuttavia, non verrà inserito nel nuovo decreto.



Ma la vera novità si introduce però con l'articolo 2 del decreto. In sostanza, il governo ha stabilito di abbassare le soglie che fanno scattare la zona arancione o rossa. Nel dettaglio, se a oggi una regione è in scenario 2 - dunque con un Rt da 1 a 1,25 come nel caso della Puglia - diventerà arancione. Se una regione attualmente è in uno scenario 3 con Rt da 1,25 a 1,50 andrà invece in rosso. Misure che si applicano, come si legge nel decreto, a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e che scatteranno da lunedì 11 gennaio. Il nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità è atteso, infatti, per venerdì. E sulla base dei dati aggiornati il ministro della Salute Speranza firmerà le ordinanze per l'attribuzione dei colori alle regioni.



Nulla da fare invece, almeno sino al 15 gennaio, per l'introduzione della nuova zona bianca riservata alla regioni con gli indicatori migliori. Una fascia prevista su input del ministro della Cultura, Dario Franceschini, che dovrebbe essere utile secondo a il ministro a dare: «Ai cittadini un segnale di speranza verso un ritorno alla normalità». Una zona senza restrizioni di sorta, nei dettaglio. E con cinema, teatri e palestre aperte. Così come anche i bar e ristoranti che potranno lavorare anche di sera. E ancora, niente coprifuoco. Ma resterà l'obbligo del distanziamento e di indossare la mascherina all'aperto e in ogni luogo pubblico. A metà gennaio, infine, il governo tornerà riunirsi per la previsione di nuovi provvedimenti. E l'ipotesi sul tavolo al momento è quella di un nuovo provvedimento che copra il periodo dal 15 al 31 gennaio, per confermare sostanzialmente le misure in atto con il sistema delle fasce. Due settimane utili a prevedere, inoltre, nuove misure in vista della scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio. A un anno esatto dall'inizio della pandemia, nei fatti.

