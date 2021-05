Covid: tasso di positività al 6,01%, gli attuali positivi sotto i 40mila. Oggi 591 casi e 23 decessi

Contagi e ricoveri in calo, Rt inferiore a uno: la Puglia va verso la conferma della sua permanenza in «zona gialla» anche nella prossima settimana. Per la prima volta dopo quasi tre mesi gli «attualmente positivi» sono scesi sotto il tetto dei 40mila, prosegue anche lo «svuotamento» degli ospedali: i pazienti ricoverati oggi sono 1.321 mentre ieri erano 1.383 (-62 nelle ultime 24 ore). Solamente a fine aprile in Puglia erano ricoverate ancora oltre duemila persone positive al Covid. La campagna vaccinale prosegue a buon ritmo, l'ultimo aggiornamento relativo ad oggi alle 15.53 riporta che in Puglia sono state somministrate 1.782.158 dosi, di cui oltre 1.250.000 sono prime inoculazioni. Ieri sera, nell'ambito di una ridistribuzione decisa dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, sono state consegnate altre 50mila dosi di vaccino Astrazeneca, si tratta di dosi che erano rimaste inutilizzate in Sicilia per il rifiuto da parte dei cittadini. Alla Puglia serviranno per garantire i richiami anche se sono ancora insufficienti: sono infatti circa 350mila i pugliesi che devono ricevere la seconda dose AstraZeneca.

Il bollettino epidemiologico

Su 9.827 test per l'infezione da Covid-19 effettuati oggi in Puglia, sono stati registrati 591 casi positivi (tasso di positività 6,01%): 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia BAT, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.363.894 test; 199.894 sono i pazienti guariti(+1.621 su ieri); 39.241 sono i casi attualmente positivi (-1.054 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.378 così suddivisi:

93.236 nella provincia di Bari;

24.474 nella provincia di Bat;

18.628 nella provincia di Brindisi;

43.984 nella provincia di Foggia;

25.413 nella provincia di Lecce;

38.482 nella provincia di Taranto;

786 attribuiti a residenti fuori regione;

375 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/1lkYx