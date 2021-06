L'annuncio del ministro Speranza, anche la Puglia da lunedì sarà zona bianca

La Puglia sarà zona bianca. «Lazio, Piemonte, Puglia e PA Trento andranno in zona bianca, firmerò un'ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell'Ue». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Puglia, 140 nuovi contagi da Covid e 7 morti: tasso di...

Ufficializzato il passaggio della Puglia in zona bianca, da lunedì scompare il coprifuoco che a livello nazionale era stato introdotto lo scorso autunno proprio in considerazione dell’aumento dei contagi. Con la zona bianca ripartiranno inoltre tantissime altre attività, ancora ferme al palo anche in zona gialla: fiere, piscine al chiuso, centri termali e centri benessere, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico in impianti al chiuso e all’aperto, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Si ricomincia anche con i matrimoni: un comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni ha specificato che anche in zona bianca sarà comunque necessaria la certificazione verde per la partecipazione ai ricevimenti.

Via libera all’organizzazione delle feste private in zona bianca. Si potranno festeggiare i compleanni e le altre ricorrenze. Nessun limite al numero degli invitati, si dovrà però rispettare la capienza del luogo che ospita il festeggiamento. Obbligatorio il green pass, ossia la certificazione che si ottiene dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, o dopo la seconda; se si è guariti dal Covid; o se si ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Lopalco: «Fare attenzione»

«L'annunciato ingresso della Puglia in zona bianca non deve far perdere di vista i comportamenti virtuosi da tenere, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e l'igiene delle mani. Il vaccino farà da argine a nuove fiammate della pandemia, ma il virus continua a circolare e occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti». Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, commentando la notizia che la Puglia da lunedì 14 giugno sarà in zona bianca.