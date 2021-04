Puglia in bilico per la zona arancione. La Regione: «Restiamo in rosso»

La Puglia potrebbe tornare in zona arancione già da martedì 13 aprile. Nonostante i numeri ancora allarmanti della pandemia e il record di vittime da Covid in tutta Italia, 7 regioni su 9 al momento in zona rossa, potrebbero cambiare colore. Compresa proprio la Puglia che, secondo i dati del Ministero della Salute, ha visto scendere l’incidenza dei contagi al di sotto dei 250 ogni 1000mila abitanti.

Picco di ricoveri

Ma su tutto il territorio regionale è allarme ricoveri.Secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, il 54% dei posti letto è occupato: un dato che supera di 14 punti percentuali la soglia critica determinata dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute e che piazza la Puglia dieci punti sopra la media nazionale, “ferma” al 44%. Nelle Terapie intensive, il tasso di occupazione sale al 46%, 16 punti oltre il limite del 30% fissato sempre dal ministero (in Italia è del 40%). E anche l'incidenza dei contagi torna a salire: oggi in Puglia su 14.895 test

analizzati, sono risultati 1.974 casi positivi, con una incidenza del 13,25% (ieri era dell'8%). Sono stati inoltre

registrati 51 decessi (+ 8 rispetto a ieri).

La scelta della Regione

Secondo la Regione Puglia l'ipotesi di un ritorno alla fascia arancione già dal prossimo martedì sarebbe esclusa. "L'ultima rilevazione è di 293,5 contagi ogni 100 mila abitanti: un dato ben al di sopra della soglia dei 250 contagi che il governo ha indicato come nuovo parametro per le restrizioni" fanno sapere da Bari. Per parte sua l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco non si sbilancia: «Vanno valutati i dati di incidenza ma la Puglia è ancora da zona rossa».