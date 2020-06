Puglia, zero casi e zero decessi: prima volta dall'inizio della pandemia

Ultimo aggiornamento: 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno senza dubbio molto atteso per la Puglia , che oggi registra per la prima volta una doppietta: zero nuovi casi (su 1.344 test effettuati) e zero decessi per Covid-19 . Dopo due giorni di ritorno, seppur minimo, dell'infezione, la Puglia torna dunque a quota zero: un traguardo sospirato, ma che ovviamente ha bisogno di un periodo di stabilizzazione per dirsi pienamente raggiunto.Sono le informazioni contenute nel bollettino epidemologico regionale e comunicate dal presidente pugliese Michele Emiliano Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 147.249 test. Sono 3.565 i pazienti guariti.418 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.515, così suddivisi:1.488 nella provincia di Bari;380 nella provincia di Bat;656 nella provincia di Brindisi;1.164 nella provincia di Foggia;519 nella provincia di Lecce;280 nella provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione.