Elezioni 2022: ok del Cdm a election day per amministrative e referendum. Si vota il 12 giugno

È arrivato in mattinata il via libera del Consiglio dei ministri alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Sì tratterà di un election day unico, fissato per il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno.

In Puglia 50 comuni al voto

In Puglia sono 50 i Comuni in cui sarà rinnovata l’Amministrazione comunale, tra cui capoluoghi di provincia Barletta e Taranto.

I comuni al voto nel Salento

Nel Salento sono 24 i Comuni al voto. Nel Leccese 16: Aradeo, Castrignano dei Greci, Castro, Galatina, Galatone, Guagnano, Leverano, Matino, Melendugno, Ortelle, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, San Cassiano, San Cesario e Scorrano.

Uno nel Brindisino ossia San Michele Salentino. Sono invece 7 i comuni nel Tarantino chiamati alle urne: Castellaneta, Martina Franca, Mottola, Palagiano, Sava e Taranto.

Gli undici comuni del Barese



Si voterà in 11 comuni del Barese per eleggere sindaci e consiglieri comunali: si tratta di Alberobello, Bitonto, Cassano Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano, Sammichele, Santeramo e Terlizzi.