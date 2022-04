Puglia, 16 le vittime del covid. Ma scende il numero dei contagi: 5.773

Scende la curva dei contagi, quasi 3mila in meno rispetto a ieri, ma scende anche il numero dei test effettuati in 24 ore in Puglia. Ma sale il numero dei decessi: 16 in tutto.

Secondo il bollettino della Regione i nuovi casi sono 5.773 i nuovi casi su 34.757 test giornalieri (incidenza al 16,6%, ieri era al 13,4%). Sedici invece i morti.

La geografia dei contagi

Provincia di Bari: 1.974

Provincia di Bat: 397

Provincia di Brindisi: 567

Provincia di Foggia: 687

Provincia di Lecce: 1.188

Provincia di Taranto: 876

Residenti fuori regione: 54

Provincia in definizione: 30

Attualmente in Puglia sono 113.347 le persone attualmente positive: 688 ricoverate in area non critica e 36 in terapia intensiva. Superati gli 8mila morti (8.031) dall'inizio della pandemia.