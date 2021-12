Puglia, il virus dilaga a scuola: positivo il 13% dei bambini. Da giovedì vaccini in 82 hub pediatrici

Il virus continua a correre tra i bambini. E in Puglia in sole quattro settimane il numero di positivi tra gli under12 raddoppia: se a inizio novembre tra i più piccoli si contavano circa 350 contagi in tutta la regione, ora i casi di positività solo saliti a 700. E dall’inizio di settembre sono oltre 2.300 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno contratto il virus a fronte di una popolazione scolastica di 243mila studenti, come ha chiarito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati