Puglia, il virus galoppa: 5.807 nuovi contagi e 19 morti. Ma gli ospedali reggono grazie ai vaccini: 307 ricoverati, 31 in Terapia intensiva

Continua vertiginosamente a salire il numero dei positivi al Sars-Cov2 in Puglia, complice anche l'avanzata della nuova variante Omicron. Nelle ultime 24 ore, sul numero record di 104.288 tamponi processati, sono stati individuati 5.807 nuovi contagiati. Triste record anche dei morti: sono 19.

I nuovi positivi sono così distribuiti:

provincia di Bari: 1.990

provincia di Bat: 520

provincia di Brindisi: 611

provincia di Foggia: 900

provincia di Lecce: 1.217

provincia di Taranto: 421

residenti fuori regione: 130

provincia in definizione: 18

Sono dunque 24.510 le persone attualmente positive; 276 sono ricoverate in area non critica, altre 31 - una più di ieri - in Terapia intensiva.

Il bollettino completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-31-dicembre-2021