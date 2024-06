Puntuale come la calura e le zanzare arriva il “caro prezzi” dell’estate. La stagione estiva è sostanzialmente agli inizi, ma non mancano le prime proiezioni su quale sarà il salasso per le tasche di turisti e vacanzieri. Rincari che dovrebbero essere, a dire il vero, più contenuti rispetto al recente passato - per i biglietti aerei si stima da un +10% a un +20% rispetto al 2023 secondo quanto riportano Codacons e Ubs con dati Cirium - ma che andranno pur sempre ad aggiungersi a quelli pesanti del 2023.

I dati

Tra le mete turistiche più ambite e ricercate in Italia, senza dubbio, c’è la Puglia con il suo mare e con le sue città d’arte capaci di attrarre flussi turistici importanti provenienti sia dal mercato interno che da quello internazionale. La primavera, con gli arrivi imponenti che l’hanno caratterizzata, ha preannunciato numeri importanti per il settore turistico pugliese durante l’intera stagione, ma i turisti dovranno misurarsi con i rincari che interesseranno trasporti, ristorazione, accoglienza. Del resto, negli anni passati la stagione estiva in Puglia, come del resto in tutto il Paese, ha affrontato una lunga sequela di aumenti causati prima dalla pandemia e, a seguire, dal rincaro delle bollette dell’energia e delle materie prime, dal conflitto in Ucraina e dal quadro geopolitico fortemente instabile.

«Considerando tutte le voci di spesa che compongono una vacanza - sottolinea il presidente del Centro di ricerca sui consumi, Furio Truzzi - quest’anno andare in ferie costerà in media tra il 15% e il +20% in più rispetto al 2023» e in questa forbice percentuale si dovrebbero attestare i rincari del settore turistico in Puglia, a partire dalla voce che i riguarda il costo dei trasporti necessari a raggiungere le mete di vacanza.

Proprio per comprendere meglio l’impatto dei prezzi per gli spostamenti sul budget delle vacanze, risulta utile simulare il viaggio in modalità andata – ritorno per una famiglia di tre persone nelle settimane comprese tra il 24 e il 29 giugno, il 15 e il 20 luglio, e la centralissima di agosto, quella tra il 12 e il 17. Una settimana di vacanza da e per la Puglia dalle principali città italiane, Milano, Venezia, Torino e Bologna. Alla prova della prenotazione, il costo del solo trasporto si rivela accessibile per il bus e alto tanto per il treno che per l’aereo fra i mesi di luglio e agosto.

Partendo dall’analisi dei voli da e per gli aeroporti di Brindisi e Bari, prenotare un viaggio “basic” per l’ultima settimana del mese corrente non costa meno dei 477 euro per la rotta tra Venezia e l’aerostazione brindisina. Il prezzo più alto è quello per volare da Venezia e Bari e viceversa, con un esborso di 684 euro. Opportuno sarebbe prenotare già adesso per raggiungere in volo la Puglia nel periodo compreso tra il 15 e il 20 luglio prossimi. Prezzi compresi in larga parte tra i 149 euro del Bologna – Bari e i 228 euro del Torino – Brindisi. Spiccano oltre quota i 300 euro del Milano – Brindisi e il Torino – Bari, tratta più cara coi suoi 391 euro.

I costi per una famiglia di tre persone tornano a salire qualora si volesse prenotare un volo per la Puglia e il ritorno a casa per la settimana di Ferragosto. In questo caso, infatti, si va da un conveniente Bologna – Bari da 304 euro ai 717 euro per coprire la tratta fra Torino e Bari.

Importanti gli esborsi qualora la “famiglia tipo” italiana volesse raggiungere la penisola pugliese viaggiando in treno. Nel caso specifico, la spesa complessiva per la quarta settimana di giugno non scende mai sotto i 328 euro del Torino – Bari raggiungendo i 443 per il collegamento ferroviario tra Milano e il capoluogo pugliese. I costi sono sostanzialmente attorno ai 300 euro totali se si prenotasse il viaggio su strada ferrata per la terza settimana del mese prossimo e non schizzano particolarmente in alto neanche per i giorni ferragostani, quando lo spostamento più caro è quello tra Torino e Bari a quasi 372 euro.

Infine l’opzione autobus, il costo del biglietto a persona parte dai 17 euro per il Bologna – Bari di questo mese e tocca come punto massimo i 64 euro per il collegamento tra la città adriatica e Milano nei giorni di Ferragosto, rimane il dubbio di una modalità di mobilità che allunga i tempi di percorrenza e conserva tutta una serie di criticità.

Sugli spostamenti per le vacanze da e verso la Puglia pesa senza dubbio il costo del carburante alla stazione di servizio e quello dei pedaggi autostradali che hanno avuto proprio l’anno scorso un aumento pari al 3.4%. Il prezzo medio settimanale del gasolio si attesta al 3 giugno a 1.711 euro al litro, quello della benzina tocca quota 1.865 euro: valori importanti che impattano in maniera evidente sulle spese per le vacanze anche per i pugliesi che scelgono come forma di turismo quello “mordi e fuggi” e di prossimità.