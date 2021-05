Puglia verso la zona bianca senza coprifuoco. Ipotesi 21 giugno

Si conferma l’ipotesi del passaggio in zona bianca nella seconda metà di giugno anche per la Puglia. La regione, infatti, è tra le dodici che potrebbero vedere confermato il cambio di colore tra due o al massimo tre settimane. Già qualche giorno fa l’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti erano in costante discesa, con la Puglia a 78. L'incidenza dei positivi è passata da quota 57 a 52 nelle ultime 24 ore. Tanto che rispetto a sette giorni fa i contagi hanno fatto registrare un calo del 34 per cento. L'ultima conferma arriva da Giovanni Sebastiani, il matematico del Cnr, che in un'intervista prevede il passaggio per la Puglia in bianco il prossimo 21 giugno.

Secondo quanto imposto dalla norma, per poter ottenere il passaggio in zona bianca, è necessario permanere per tre settimane con un’incidenza di 50 casi per 100mila abitanti.

L'incognita di Bat e Brindisi

L'incognita di queste ore sono le province di Brindisi e la Bat, dove la discesa dei contagi ha subito una frenata.La scorsa settimana, infatti, hanno registrato un'incidenza del 93 (Bat) e 78 (Brindisi).

Il coprifuoco

In queste ore sono state avanzate alcune proposte al Governo da parte delle Regioni. Al vaglio, la possibilità di istituire una zona bianca rafforzata per continuare a contenere il rischio di contagio durante il periodo estivo. Sfumata nella serata di ieri la permanenza del coprifuoco fino alle 24: le regioni hanno trovato un'intesa.

Ristorazione all'aperto

Infine, per i bar e i ristoranti si valuta l’obbligo di consumare seduti e all’aperto. Probabile anche il divieto di stare in gruppo in strade, parchi e giardini per bere e mangiare. L’obiettivo è quello di scongiurare l’effetto Sardegna.