Puglia, vento forte o di burrasca: allerta meteo gialla su tutta la regione. Le previsioni meteo

E' ancora allerta meteo in Puglia per il forte vento. Il bollettino della Protezione civile, diramato lunedì 16 gennaio, è stato aggiornato: dalle 8 di ieri mattina - 17 gennaio - l'allerta meteo gialla per il vento proseguirà per le successive 24-36 ore. A Lecce parchi chiusi per questione di sicurezza.

Le previsioni

Secondo il bollettino diramato dalla Sezione Protezione civile della regione Puglia, si prevedono "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i crinali appenninici e localmente su quelli litoranei, con associate forti mareggiate lungo le coste esposte".

Gli esperti di 3bmeteo.it

Secondo i meteorologi in Puglia, nella giornata di oggi - 18 gennaio - è previsto l'ingresso di aria più umida che sarà responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nella zona della Daunia «cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; su murge e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul Tavoliere cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale adriatico meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Basso Adriatico molto mosso; Canale d'Otranto da agitato a molto mosso».

Parchi chiusi

Il Comune di Lecce corre ai ripari propio in vista delle condimeteo critiche per il vento: nela giornata di oggi. "Per motivi di sicurezza legati alla stabilità di alcune alberature nelle condizioni meteo descritte, la Villa Comunale e il Parco del Galateo saranno temporaneamente chiusi nella serata di oggi e per tutta la giornata di domani, fino al termine dell'allerta”.