Vaccini, oltre 300mila giovani senza la prima dose

Sono i più giovani a non essere ancora vaccinati in Puglia. Oltre 300mila gli over 12 che non si sono ancora sottoposti al vaccino e la maggior parte hanno un'età compresa tra 20 e 39 anni.

I numeri della campagna vaccinale

In Puglia sono 380.530 i cittadini over 12 non ancora vaccinati contro il Covid-19, con la maggiore concentrazione nella fascia 20-39 anni. È quanto emerge dal rapporto settimanale del governo. Rispetto ad una settimana fa, quando i non vaccinati erano 387.436, sono state fatte, quindi, poco meno di 7mila prime dosi in più.

In percentuale, la fascia meno vaccinata è quella tra i 12 e 19 anni, il 21,39% non ha ricevuto nemmeno una dose, solo uno 0,4% in meno rispetto a sette giorni fa. Segue quella tra 30 e 39 anni con il 16,46% 16,78% di non vaccinati contro il 16,78% di sette giorni prima; poi quella tra 20 e 29 anni con il 14,45% di non immunizzati contro il 14,73% della settimana scorsa.