Puglia, somministrate 184.767 terze dosi. Circa l'87% della popolazione pugliese ha completato il primo ciclo

Secondo i dati forniti dal Governo, in Puglia sono state somministrate in totale 184.767 terze dosi, pari al 5,2% della platea contro il 6,9% della media nazionale a cui si sta avvicinando progressivamente. Continua invece ad aumentare la copertura delle prime dosi (dallo scorso lunedì 15 novembre la Puglia recuperato 6.084 soggetti non vaccinati) e delle seconde.

Circa l'87% della popolazione pugliese ha completato il primo ciclo contro l'84% della media nazionale (97% over 80 in Puglia e 94% in Italia; 97% tra 70 e 79 anni in Puglia e 92% in Italia; 95% tra 60 e 69 anni Puglia e 89% in Italia). In Puglia il tasso settimanale di incidenza è di 40 casi per 100.000 abitanti contro una media nazionale di 102: al momento è l'incidenza di contagi più bassa in Italia dopo la Basilicata.