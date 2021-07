Puglia, vaccini per gli studenti garantiti dal 23 agosto

In Puglia saranno garantiti le dosi agli studenti dal 23 agosto. «Far tornare gli studenti in classe in presenza era e resta il nostro obiettivo», parola di Pierluigi Lopalco.

Le dichiarazioni

Nonostante il calo delle consegne dei vaccini anti Covid, sarà comunque garantita in Puglia «la vaccinazione a tutti gli studenti» a partire dal 23 agosto, come da Piano originario. Lo conferma all'Ansa l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.

La Puglia a luglio riceverà circa 432 mila dosi Pfizer in meno, per questo motivo la Regione ha deciso di far slittare, a data da destinarsi, le prime dosi per gli under 50 e dare precedenza ai richiami e alle vaccinazioni degli over 50. Da domani le agende di prenotazione saranno temporaneamente chiuse. Ma, al momento, «non abbiamo necessità di modificare i piani della seconda metà di agosto», spiega Lopalco. «Lo spostamento delle prenotazioni di luglio potrà essere tamponata in agosto», prosegue. E in ogni modo dal 23 agosto la Regione garantirà la vaccinazione agli studenti delle scuole come pianificato.

