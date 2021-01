Vaccini, brusca frenata. Lopalco: «Nelle prossime settimane 30% di dosi in meno, rallenta la Fase 1. Fuori dal Covid con forniture AstraZeneca e J&J»

«Purtroppo abbiamo brutte notizie sulle dosi di vaccino. Dobbiamo adattarci ad un 30% in meno nelle prossime settimane. Bisogna rallentare: non c'è da fare altro che diminuire il ritmo. Questo non vuol dire però posticipare l'uscita dal Covid: con Pfizer non l'avremmo avuta garantita in ogni caso». A dirlo, all'Adnkronos Salute, Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, che commenta la riduzione delle consegne delle dosi di vaccino da parte di Pfizer. «La svolta per la vaccinazione di massa e l'uscita dalla pandemia - continua Lopalco - si avrà quando avremo il vaccino AstraZeneca e quello di J&J. È ovvio che, in questo momento, rallentare la Fase uno è un problema, ma la prospettiva è quella di avere due vaccini molto più gestibili e adatti a immunizzare grandi numeri».

Lunedi 25 gennaio, intanto, arriveranno in Puglia dalla Pfizer-Biontech 23 box di vaccino contro il Covid-19, pari a circa 27.000 dosi: lo annuncia lo stesso assessore Lopalco.

Ultimo aggiornamento: 18:55

