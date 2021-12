Covid, aumenta la richiesta delle vaccinazioni: sfiorata la soglia delle 20mila terze dosi nel weekend

Prosegue a ritmo serrato anche nel fine settimana la somministrazione dei vaccini covid in Puglia. Ottimo il numero di somministrazioni della terza dose (quasi ventimila nel weekned) - solo a Bari sino ad ora sono state iniettate 161.869 dosi “booster” - ma non manca la richiesta delle prime dosi tra quanti sino ad ora si sono detti scettici. E tra i giovanissimi che avranno biosgno del green pass per trascorrere le prossime vacanze di Natale all'insegna della vita sociale. Effetto del super green pass che entrerà in vigore da domani, 6 dicembre e fino al 15 gennaio? Sarà. Sta di fatto che anche nel weekend si sono registrate lunghe code presso gli hub vaccinali disseminati sul territorio regionale.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, lieve calo: 248 nuovi casi e nessun decesso COVID19 Faq Super Green pass, regole per bar ristoranti spostamenti negozi e...

Arriva il super green pass: controlli e zero tolleranza in Puglia

ASL BARI

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate nei centri vaccinali della provincia di Bari 8.744 dosi anti-Covid. In dettaglio 7.848 richiami, 689 seconde dosi e 207 prime dosi, compresi 3.689 vaccini somministrati dai medici di Medicina generale in studio, sede ASL o a domicilio. Nella giornata di oggi, domenica, a Rutigliano è stato attivato un nuovo Hub ospitato all'interno degli ambienti del Museo Civico Archeologico, in piazza XX Settembre 1. La struttura è stata messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione Area Sud dell'Asl Bari, ed è stata inaugurata con un "Open day" senza prenotazione riservato agli operatori scolastici. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno aperte agende disponibili per le prenotazioni di tutta la popolazione.

Sinora nel territorio barese sono state iniettate 161.869 dosi “booster”, con una copertura del 34,7 per cento sulla popolazione residente over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale primario almeno 5 mesi fa. Copertura con terze dose particolarmente alta nella città di Bari, dove ha già ricevuto il richiamo il 40,4% della popolazione vaccinabile over 18 e, tra gli over 80, il 59,8%.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi proseguono gli open day per la somministrazione della terza dose destinati a operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile e volontari, in programma nel capoluogo, a Fasano e a Oria. Nei centri Asl sono state programmate sedute riservate a cura dei medici di famiglia. Avviate anche le vaccinazioni nelle farmacie con elenco disponibile sul sito dell'Ordine.

Alla programmazione settimanale si aggiunge, sabato 11 dicembre, un open day con autoemoteca organizzato a Ostuni, nei pressi della biblioteca comunale dalle 17 alle 21, in occasione di un convegno scientifico dal titolo “L’impatto del Covid nelle patologie oncologiche e cardiache”.

ASL BAT

Nella giornata di ieri sono state somministrate nella provincia Bat 3233 dosi di vaccino: le terze dosi sono state 2890. In particolare a Minervino sono state somministrate 295 dosi, a Barletta 686, a Trani 490 mentre a domicilio sono state somministrate 489 dosi, in ambulatorio dai medici di medicina generale 880 dosi.

ASL FOGGIA

Sono 993.412 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall'avvio della campagna vaccinale anti covid. L'88,7% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la ptima dose, il 79,7% ha concluso il ciclo vaccinale.

In tutto sono state somministrate, ad oggi, 83.340 terze dosi di richiamo.

Lunedì 6 dicembre 2021 le attività dell'hub vaccinale di via De Palma a San Severo saranno sospese a causa di lavori sugli impianti elettrici da parte dell'azienda erogatrice. La Direzione si scusa per il disagio e informa che le persone prenotate potranno ricevere la vaccinazione presso l'altro punto vaccinale di San Severo in via Croghan.

ASL LECCE

Nella ASL Lecce, nella giornata di ieri, sono state somministrate 7544 dosi (di cui 6372 terze dosi), tra queste: 1677 nella Caserma Zappalà di Lecce, 159 al Museo Castromediano di Lecce, 188 nel Centro polivalente di Galatina, 347 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 482 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 347 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 409 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 213 nell'Hub di Poggiardo (Via Santa Caterina da Siena 2), 404 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 369 nella RSSA comunale di Martano, 362 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 72 nel Capannone ex Acait, 497 al personale della scuola, 1656 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 135 nelle Farmacie.

ASL TARANTO

In Asl Taranto ieri sono state somministrate oltre 3mila dosi di vaccino Covid; la metà è stata somministrata dai medici di medicina generale. In totale sono state 2760 le terze dosi, 412 le seconde e 157 le prime dosi.