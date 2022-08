I vaccini non si fermano con le ferie: quasi 10mila in una settimana

La campagna di vaccini in Puglia, prosegue e non si ferma. Anche nella settimana che porta al Ferragosto gli hub vaccinali in Puglia hanno continuato a somministrare dosi e sono state quasi 10mila le inoculazioni effettuate, quasi tutte quarte dosi. Nel dettaglio, i vaccini anti Covid somministrati dal 5 all'11 agosto sono stati 9.753, secondo i dati ministeriali, solamente in provincia di Bari sono stati effettuate 2.327 inoculazioni di cui 2mila circa hanno riguardato quarte dosi.