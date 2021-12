Vaccini, il 10,2% dei bimbi ha la prima dose. Puglia prima in Italia. Hub aperti anche a Capodanno

La Puglia è la prima regione in Italia per numero di somministrazioni di vaccini anti Covid in età pediatrica, 5-11 anni: la copertura - dall'avvio della campagna vaccinale il 16 dicembre scorso - è del 10,2% del target complessivo. L'aggiornamento nazionale risale a ieri sera: in Puglia sono circa 240mila i bimbi in quella fascia d'età, quindi significa che circa 24mila bambini sono stati già vaccinati. La Puglia precede la Lombardia che si attesta al 10%, mentre la media italiana è del 6,6%.

Hub aperti a Capodanno e domenica

E per mantenere alta la performance della Regione, gli hub vaccinali restaranno aperti anche a cavallo del nuovo anno.

ASL BARI

Tra il 31 dicembre e il 2 gennaio saranno 13 gli hub vaccinali in attività. Il 31 mattina porte aperte nei centri vaccinali di Bitonto, Valenzano, Terlizzi, Alberobello, Bari-Fiera del Levante, Ruvo, Corato, Molfetta, Santeramo, Capurso e Triggiano. A Capodanno apertura straordinaria a Valenzano (15,30-18,30), mentre il 2 gennaio ci si potrà vaccinare in Fiera a Bari (seduta pediatrica solo per le scuole), ad Alberobello, Sammichele di Bari e Monopoli. A tutte le sedute accesso consentito solo su prenotazione (non si tratta di open days).

ASL BAT

Domenica 2 gennaio la vaccinazione dei più piccoli si terrà a Margherita di Savoia.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi domani, 31 dicembre, open day in programma dalle 9 alle 14, nei centri vaccinali di Bozzano, nel capoluogo, Fasano (Conforama) e Oria (struttura tensostatica). Le vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni nella giornata di domani sono in calendario, dalle 9 alle 13, a Brindisi (PalaVinci), nella scuola Bianco Pascoli di Fasano e nella scuola Rodari di San Pietro Vernotico.

Il 2 gennaio saranno aperti di mattina, sempre per i bambini, il PalaVinci, l'istituto Bianco Pascoli e il centro di via Machiavelli a San Donaci.