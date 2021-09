La Regione scrive alle Asl: «Accesso agli hub senza prenotazione. Così più cittadini vaccinati».

La Regione Puglia scrive alle Asl chiedendo di far accedere i cittadini liberamente agli hub senza prenotazione. L'obiettivo della Regione è quello di aumentare la copertura vaccinale sull'intera popolazione.

La richiesta della Regione all'Asl

E' stato il dipartimento della Salute della Regione Puglia a chiedere alle Asl di garantire ai cittadini anche la possibilità di accedere liberamente negli hub vaccinali, senza obbligo di prenotazione, per cercare di aumentare la copertura nella popolazione. Fermo restando che ci sarà sempre la possibilità di prenotare il proprio appuntamento, le Asl dovranno organizzarsi per vaccinazioni cosiddette «a sportello».

Obiettivo: aumentare la copertura vaccinale

Sono due le azioni individuate dal dipartimento Salute della Regione Puglia per convincere gli indecisi: oltre all'accesso libero, le aziende sanitarie dovranno svolgere «attività mirate di comunicazione e di sensibilizzazione, coinvolgendo anche i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché le istituzioni scolastiche e le università». La strategia per portare avanti la campagna vaccinale è contenuta in una circolare inviata alle Asl. Nello stesso documento, il Dipartimento, inoltre, ha chiesto alle Asl di effettuare una «verifica immediata dell'idoneità logistica» dei centri vaccinali in vista della stagione autunnale.