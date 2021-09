Puglia, regione seconda in Italia per vaccini agli adolescenti: prima dose per il 63%

Prosegue la campagna di vaccinazione in Puglia con la Regione seconda in Italia per copertura vaccinale tra i giovanissimi (12-15 anni). Mentre è sesta in Italia per nel rapporto tra dosi ricevute e quelle inoculate.

Vaccini ai giovanissimi

La Puglia è la seconda regione in Italia per copertura vaccinale nella popolazione più giovane, quella tra i 12 e 15 anni. Secondo il report settimanale del governo, il 63,39% degli adolescenti ha ricevuto almeno la prima dose, fa meglio solo la Sardegna con il 65,71%, mentre la media italiana è del 55%. Sono 97.915 complessivamente i giovani tra 12 e 15 anni immunizzati in Puglia.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA VACCINALE Vaccini, terza dose: il piano delle Asl per la Puglia. Ecco a chi... REGIONE Covid, 156 nuovi positivi, nessun morto: i dati del bollettino...

Sono 5.675.383 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi, l'88.7% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l'emergenza, cioè 6.396.328. La Puglia è sesta in Italia nella classifica delle Regioni più virtuose nel rapporto tra dosi ricevute e quelle inoculate. Da lunedì 20 settembre inizieranno le somministrazioni delle terze dosi per i pazienti fragili.

LEGGI ANCHE: Vaccini, terza dose: il piano delle Asl per la Puglia. Ecco a chi tocca da lunedì

Le dosi a disposizione della Regione Puglia

In Puglia sono in giacenza in questo momento circa 680mila dosi di vaccino anti Covid, nelle ultime 48 ore Pfizer e Moderna hanno consegnato circa 135mila dosi. Complessivamente sono 5.660.119 i sieri somministrati, l'88,5 % di quelli consegnati dal commissario nazionale per l'emergenza, cioè 6.396.320. La Puglia è al settimo posto nella graduatoria nazionale delle regioni più virtuose nel rapporto tra dosi ricevute e quelle somministrare, ma è prima nella copertura della popolazione più a rischio, cioè gli over 50.

La ricognizione sulle esenzioni

Intanto il dipartimento Salute della Regione Puglia ha chiesto, attraverso una circolare interna, ai direttori delle Asl e degli ospedali di trasmettere entro lunedì 20 settembre alle 12 il numero di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid rilasciato dai medici vaccinatori durante la campagna vaccinale. La richiesta è stata fatta dopo che la struttura commissariale nazionale ha girato analoga domanda alle Regioni.