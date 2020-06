Puglia, un solo nuovo caso e nessun decesso

Rimane basso il livello di contagi di infezione Covid-19 (Coronavirus) in Puglia. Oggi si registra un solo nuovo caso positivo, in provincia di Taranto, su 1896 test, una quota consistente anche se inferiore rispetto a giornate precedenti (ieri 2790 tamponi e nessun nuovo contagio). Il bollettino epidemiologico viene reso noto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Non sono stati registrati decessi (ieri uno). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 170.284 test. Sono 3.814 i pazienti guariti (+5 rispetto a ieri) e 173 i casi attualmente positivi (-4) dei quali 27 ricoverati (-2 rispetto a ieri) e nessuno in terapia intensiva. I morti sono finora 543. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.530 così divisi:1.491 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.170 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA