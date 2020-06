Puglia, un solo caso positivo su quasi 3mila test

Ultimo aggiornamento: 13:40

Un solo caso positivo su un numero di test molto alto e mai raggiunto in Puglia , 2945, dall'inizio dell'emergenza Covid-19 . E un solo decesso. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano, reso noto dal presidente della Regione, Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.L'unico tampone positivo è stato registrato in provincia dicome anche l'unico decesso.Ieri non c'era stata alcuna positività ma su un numero di tamponi inferiore. Ieri sono stati rilevati tre decessi. I morti in tutto finora sono 530. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 141.322 test. Finora sono 3.516 i pazienti guariti (+90 rispetto alla giornata di ieri) e 467 sono i casi attualmente positivi (-90). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.513 così divisi:1.488 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 654 nella provincia di Brindisi; 1.163 nella provincia di Foggia; 519 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.