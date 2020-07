Puglia, un nuovo caso nel Brindisino e un decesso in provincia di Lecce

Ultimo aggiornamento: 13:00

Il nuovo bollettino epidemiologico regionale spezza la catena dei contagi zero durata sei giorni con un nuovo caso di coronavirus in provincia di Brindisi . Mentre un nuovo decesso si è verificato nel Leccese.In Puglia sono stati registrati 2711 test. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 210.124 test.Sono 3.926 sono i pazienti guariti e 68 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.542 così suddivisi:1.494 nella Provincia di Bari382 nella Provincia di Bat662 nella Provincia di Brindisi1.169 nella Provincia di Foggia;525 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;30 attribuiti a residenti fuori regione.