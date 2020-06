Puglia, un altro giorno a contagi zero. Si fermano anche i decessi

Per la prima volta in Puglia dall'inizio della pandemia, per due giorni consecutivi non si registrano nuovi contagi di Coronavirus e nemmeno decessi. Oggi sono stati processati 1.546 tamponi, dall'inizio dell'emergenza invece sono stati effettuati 174.968 test. Sono 3842 i pazienti guariti, 543 quelli deceduti e 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali ma nessuno in terapia intensiva. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 119, attualmente sono 146 i casi positivi.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi:



1.491 nella provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

659 nella Provincia di Brindisi;

1.170 nella Provincia di Foggia;

521 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione. Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA