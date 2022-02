Turismo, Sergio Rubini firma il nuovo spot di Pugliapromozione. «Un grande regalo, ho scoperto dei posti che non conoscevo»

Sarà Sergio Rubini a firmare il nuovo spot di Pugliapromozione. L'attore e regista pugliese, originario di Grumo Appula in provincia di Bari, ha terminato le riprese effettuate in lungo e in largo per la Puglia. Lo spot di promozione turistica sarà presentato a breve.

Le riprese, che riguardano tutte le province pugliesi, infatti si sono appena concluse. «Girare in Puglia - commenta Rubini - è prima di tutto un grande regalo, sono lusingato è una cosa bellissima. Poi è una grande responsabilità perché non è un lavoro come gli altri: è anche un lavoro per la mia terra. Quindi è una doppia emozione, anche una piccola preoccupazione ma con la voglia di far bene - sottolinea il regista - ho scoperto dei posti delle Puglie che non conoscevo, eppure l'ho girata in lungo e in largo prima da pugliese e poi da cineasta. Ovunque l'accoglienza è stata fantastica, ma i pugliesi non la riservano solo a me, e per questo la Puglia è diventata meta di tanti visitatori».

APPROFONDIMENTI LE RIPRESE Il brigantaggio meridionale secondo gli autori di Suburra. La serie... LA MOSTRA L’arte che racconta la magia del cinema

Il presidente Emiliano e l'assessore Lopane

«Nelle parole di Sergio Rubini - dichiara il governatore Michele Emiliano - è racchiuso il senso profondo di questo spot: raccontiamo la Puglia non solo per mostrare le sue bellezze e unicità, ma per suscitare un sentimento. Il racconto è affidato a un regista che conosce questa terra nella sua anima, che la vive e la rivive nel presente e nei ricordi, nel lavoro e negli affetti, un uomo che ancora oggi si stupisce quando scopre i suoi angoli più nascosti e autentici. E' il valore che noi diamo al suo lavoro, un invito a conoscerci, a venire da noi, a volerci bene per ricominciare insieme dopo i mesi difficili della pandemia. La Puglia, che si è distinta in Italia e in Europa nella campagna vaccinale, adesso ha voglia di rimettersi in gioco, in sicurezza, per crescere ancora e raggiungere obiettivi più grandi. Abbiamo una capacità di amare, tutti, non solo i turisti, ma gli esseri umani senza distinzione, e non vediamo l'ora di accogliervi».

«Un nuovo spot per tornare a rivivere le emozioni della Puglia e rilanciare il turismo regionale», conclude l'assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane.