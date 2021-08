Covid, sale il numero di occupazione dei posti letto in Medicina covid

Sale il tasso di occupazione dei posti letto in Medicina covid in Puglia: 6% in medicina e 5% in terapia intensiva. Mentre i pugliesi over50 senza la prima dose di vaccino sono oltre 168mila.

I posti letto occupati

È salito al 6% il tasso di occupazione dei posti letto di Medicina Covid in Puglia, mentre nelle Terapie intensive l'incidenza resta ferma al 5%. Lo riporta il monitoraggio dell'Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Puglia resta, comunque, lontana dalle soglie fissate dal ministero della Salute che determinano il passaggio in zona gialla, rispettivamente del 15% per i reparti di Medicina Covid e 10% per le rianimazioni.

Vaccini

Sono 168.853 i pugliesi over50 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid, di cui 104.650 nella fascia 50-59 anni. Sono i numeri riportati nell'ultimo report settimanale della struttura commissariale per l'emergenza Covid. La Puglia ha raggiunto e superato il 90% di copertura tra gli over60, mentre tra 50 e 59 anni c'è ancora il 16,71% dei residenti non immunizzati.