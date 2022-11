Puglia, arrivano temporali e vento: allerta meteo al Centro-Sud

Allerta meteo al Centro-Sud a partire dal primo mattino di domani - 19 novembre - con temporali in arrivo su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, Puglia - specie sul versante del Centro-Nord - Basilicata e Calabria, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le regioni. Lo indica un'allera meteo della Protezione civile.

Le previsioni

Previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. E' stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia.

Il vortice ciclonico

Secondo gli esperti de ilmeteo.it è in arrivo «un vortice ciclonico pilota un'intensa perturbazione al Centro-Sud e poi anche sulla Romagna dove sono attese precipitazioni a tratti forti e sotto forma di temporale, soprattutto su tutto il settore tirrenico, piogge sparse sul resto del Sud. Per cui la giornata - sabato 19 novembre - trascorrerà con condizioni di maltempo sulla Campania, successivamente sulla Calabria tirrenica settentrionale, piogge meno intense sul resto delle regioni e più probabili su Puglia meridionali e Sicilia. Venti forti di Libeccio e di Scirocco, mari molto mossi e temperature massime in diminuzione.

Temperature

Valori massimi attesi tra i 13 di Potenza e i 22-23 di Palermo e Catanzaro. In Puglia una media di 14 gradi mentre aumentà il tasso di umidità.