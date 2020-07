«Tamponi volontari per chi entra in Puglia». La Regione mobilita le Asl

Tampone volontario per chi viene in Puglia. La task force per l’emergenza Coronavirus, coordinata da Pierluigi Lopalco, ha scritto ai dipartimenti di Prevenzione delle Asl perché invitino «i soggetti che rientrano dalle regioni a più alto rischio epidemiologico di infezione e dai Paesi esteri ad eseguire su base volontaria il test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2». Le regioni italiane indicate sono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria.

Il tampone è una scelta volontaria. Tutti coloro che si auto-segnaleranno al momento del loro arrivo in Puglia riceveranno in risposta una mail che li inviterà a fornire i propri dati per procedere con la prenotazione del tampone faringeo. © RIPRODUZIONE RISERVATA