Puglia, tamponi più facili per il rientro a scuola: non serve più il pediatra

Cambia la procedura per i tamponi scolastici in Puglia, dove da oggi i genitori non dovranno più ricorrere al pediatra per la prescrizione e quindi il test gratuito. La semplificazione introdotta dalla Regione dopo le proteste dell'ordine dei pediatri, che aveva fatto presente l'impossibilità di fronteggiare l'enorme carico di richieste di cura in arrivo dalle famiglie per l'alta circolazione dei Omicron, rende quindi più semplice anche il rientro in classe, per cui sarà sufficiente la richiesta del dirigente scolastico. Lo schema è stato riassunto anche sulle pagine social dell'ente.