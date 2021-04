Il sondaggio/ «In Puglia pessima gestione della pandemia»: i residenti bocciano la Regione

La Puglia ha gestito malissimo la pandemia da Covid-19 e tutta la fase dell'emergenza, caratterizzata dall'apri e chiudi delle scuole e dal caos dell'ultimo periodo nella gestione delle vaccinazioni. La stroncatura arriva dagli stessi pugliesi ed emerge dal sondaggio Emg/Adnkronos.

I risultati

È il Trentino Alto Adige, seguita a ruota da Lazio e Veneto, la Regione che ha gestito meglio l'emergenza secondo i suoi cittadini in base ai risultati del sondaggio Emg/Adnkronos. Alla domanda «In generale come giudica la gestione dell'emergenza nella sua regione in una scala da uno a dieci?», il Trentino Alto Adige raggiunge una media di 7,50, il Lazio di 7,19, il Veneto di 6,90. Sud fanalino di coda con la Puglia ultima (4,24), preceduta da Calabria (4,29) e Sicilia (5,11). Lombardia quart'ultima al 5,34. La media nazionale del gradimento si attesta al 5,92. Sopra il 6, oltre alle tre regioni sul podio, si collocano anche Liguria (6,79), Molise (6,67), Basilicata (6,53) ed Emilia Romagna (6,09). Appena sotto la sufficienza invece si piazzano Marche (5,97), Piemonte (5,96), Sardegna (5,86), Valle D'Aosta (5,80), Campania (5,77), Toscana (5,71), Abruzzo (5,61). Più vicine al 4 che al 5, invece, Umbria (5,41), Lombardia (5,34), Friuli Venezia Giulia (5,26). Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato tra il 12 e il 14 aprile 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.582 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2.000, tasso di risposta 79%; rifiuti/sostituzioni 418 (tasso di rifiuti 21%).

La classifica finale

Ecco la classifica regione per regione: - Trentino Alto Adige 7,50 - Lazio 7,19 - Veneto 6,90 - Liguria 6,79 - Molise 6,67 - Basilicata 6,53 - Emilia Romagna 6,09 - Marche 5,97 - Piemonte 5,96 - Sardegna 5,86 - Valle D'Aosta 5,80 - Campania 5,77 - Toscana 5,71 - Abruzzo 5,61 - Umbria 5,41 - Lombardia 5,34 - Friuli Venezia Giulia 5,26 - Sicilia 5,11 - Calabria 4,79 - Puglia 4,24