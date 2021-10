Scuola, terza dose per gli insegnati. Il Ministro: sia garantità la priorità

«Dopo gli 80enni e i più fragili, siano gli insegnanti ad avere la priorità assoluta per la terza dose». L’istanza è stata recapitata al ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso mercoledì dal collega delegato all’Istruzione Patrizio Bianchi. Una richiesta che il titolare di Viale Trastevere ha avanzato pubblicamente proprio in Puglia, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico nel Castello Svevo di Trani trovando immediato accoglimento tra i dirigenti scolastici e i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA VACCINALE Terza dose, Puglia "a rallentatore": vaccinati 17 su 100....

L'appello al governo



Gli stessi sindacati che già nei giorni scorsi avevano lanciato un appello al governo. «Tra le molte categorie di lavoratori interessate alla terza dose di vaccinazione crediamo debbano rientrare gli insegnanti, che sono stati tra i primi ad essere vaccinati con Astrazeneca» avevano sottolineano dicono Domenico Proietti confederale Uil e Pino Turi, segretario generale Uil Scuola. E del resto gli stessi prof e personale Ata ora premono per essere vaccinati. Una platea che in Puglia tra docenti e amministrativi conta complessivamente circa 110mila unità. E i docenti già immunizzati anche con la seconda dose in tutta la regione hanno superato il 95%. Non basta. Se in Puglia la campagna di immunizzazione del personale scolastico è stata avviata ufficialmente il 22 febbraio di quest’anno, la maggior parte degli insegnanti ha completato il ciclo di somministrazioni già a marzo e in primavera. E comunque, prima dei tre mesi previsti per il richiamo. Gli stessi docenti che da un lato ora temono il fisiologico calo di protezione anti-corpale dal virus e dall’altro rimarcano le condizioni speciali di lavoro, a stretto contatto quotidiano con gruppi numerosi composti di alunni. Non tutti vaccinati, per giunta.

Il report Gimbe

E a confermalo ancora una volta sono i dati raccolti ed elaborati dalla Fondazione Gimbe. Nel dettaglio in Puglia nella popolazione tra i 12 e i 19 anni il 79,1% ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, contro una media italiana del 72,7%. Tra le regioni fanno meglio solo Sardegna, Lombardia e Molise. Di contro, nelle scuole pugliesi a fronte di più di mezzo milione di studenti, quasi su 20 su 100 non risultano vaccinati. Mentre il personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose anti-virus è pari 6,4%, leggermente più alta della media nazionale pari al 6,3%, anche se «i dati sono in corso di verifica».

Bianchi: priorità al personale scolastico per la terza dose