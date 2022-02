Puglia nuovo set per il thriller-horror americano "In the fire". Nel cast l'ex moglie di Johnny Deep

"Ciak, si gira!". Partiranno il prossimo 21 febbraio in Puglia le riprese del thriller «In the fire», film del regista Conor Allyn, nel cui cast figurano Amber Heard - ex moglie della star di Hollywod Johnny Deep -Eduardo Noriega e Lorenzo Mcgovern Zaini.

Pellicola a metà tra horror e dramma psicologico

Si tratta di un'opera in cui si mescolano le tinte forti dell'horror a quelle del dramma psicologico. È prodotto da Ilbe (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment) in collaborazione con Paradox Studios e Angel Oak Films, la produzione esecutiva è affidata a Dinamo Film. Al centro interrogativi esistenziali sul male, richiami al soprannaturale, ma anche l'amore, filone che fa da filo rosso alla vicenda narrata. L'amore tra un medico e il suo paziente, quello tra un padre distrutto e suo figlio autistico e quello tra una donna senza figli e un ragazzo senza madre. La storia è quella di una psichiatra 38enne americana, vedova e senza figli, che arriva in una fattoria in Colombia, dove deve risolvere il caso di un bambino autistico che qualcuno crede sia posseduto dal diavolo.

Il produttore cinematografico Iervolino: «Felici di girare in Puglia»

«Siamo felici che tra pochi giorni cominceremo a girare in Puglia il thriller In the fire. Avremo il piacere di lavorare con attori del calibro di Amber Heard e col regista Conor Allyn. Questa pellicola - ha dichiarato Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Ilbe - sintetizza bene il nostro business model e ci conferma la validità della strada intrapresa in questi anni: produzioni 100% italiane e di qualità rivolte al mercato globale, che vedono la partecipazione di star hollywoodiane e l'impiego di maestranze nostrane». Il progetto prevede, inoltre, un accordo con Saban Film Llc per la cessione di diritti di distribuzione della pellicola, per alcuni territori tra cui Usa, Canada, Uk, Australia, Francia e Germania, Sudafrica, Scandinavia e Spagna.