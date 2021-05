Misure e milioni di euro per far ripartire turismo e cultura. Bray: «Vogliamo recuperare nel minor tempo possibile il divario»

Obiettivo, ripartenza. Soprattutto per quei settori che hanno sofferto maggiormente la morsa della pandemia. In quest'ottica, è stata approvato dalla Giunta Emiliano un pacchetto di sei delibere mirate alla ripartenza del settore culturale e turistico della Puglia.

Le strategie per il rilancio

«Le sei delibere proposte non hanno in comune solo il giorno che le ha viste approvate ma sono soprattutto parti di un'unica strategia di rilancio - commenta Massimo Bray, assessore alla Cultura e Turismo - un progetto il cui obiettivo è sostenere concretamente i settori della cultura e del turismo a fronte dell'anno nefasto trascorso. Ora l'auspicio è che si vada finalmente verso il definitivo allentamento della pandemia, continuando fino ad allora ad essere cauti in ogni azione».

«È proprio in questa delicata fase che si è voluto garantire con maggior forza il supporto alle piccole e medie imprese, come alle Amministrazioni comunali provate dalla crisi e prive di risorse per sostenere le attività culturali e di promozione. La nostra Regione, prima della crisi causata dalla diffusione del Covid-19, aveva raggiunto - grazie allo sforzo comune di tutti - livelli qualitativi eccellenti in materia di fruizione del patrimonio culturale e ospitalità dei flussi turistici. Con gli interventi messi in campo, insieme a quelli già attivati e ai prossimi che concorderemo con gli operatori, vogliamo recuperare nel minor tempo possibile il divario che nostro malgrado si è creato».

Tra gli interventi, l'approvazione delle nuove misure «Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0» e «Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0» che seguono ai ristori già erogati da Pugliapromozione nei mesi scorsi per complessivi 18 milioni di euro. Al sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nell'ambito della filiera del Turismo è destinato un ulteriore budget pari complessivamente a circa 26 milioni di euro, mentre ammontano a 6 milioni di euro le risorse dedicate alla filiera della Cultura.