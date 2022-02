Ristoranti all'aperto e lidi aperti già a Pasqua: così la Puglia riparte dopo la pandemia

«Ripartire non sarà facile, ma sembra possibile. C’è voglia di normalità e molti sono già al lavoro per programmare la stagione estiva. Ma guardiamo con cauto ottimismo anche ai ponti di primavera». A due anni dall’inizio della pandemia e a poche settimane dalla fine dello stato di emergenza, dunque, a tracciare la rotta per il “restart” del commercio, del turismo e della ristorazione in Puglia non è più l’andamento della curva dei contagio....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati