Puglia, la corsa a otto per la presidenza della Regione. Consiglio, 1.300 candidati

La terra delle promesse politiche e dei laboratori, la Regione termometro e ago della bilancia affronta un tornante elettorale cruciale e da vertigine. Anche per il Paese, non solo per la Puglia . Ieri sono state ufficialmente presentate le candidature alle regionali: otto in corsa per la carica di governatore, 29 liste, circa 1.300 aspiranti consiglieri (in palio 50, anzi 48, scranni), e anche la grandinata di numeri racconta molte cose, debolezze strutturali, falle sistemiche, stagioni politiche che cambiano o si riassestano a ritmi vertiginosi.Scenario fluido si sentenzia in questi casi, e normalmente vuol dire un po' tutto e il suo contrario. Ma davvero: il voto del 20-21 settembre sarà comunque uno spartiacque per la politica pugliese e una micidiale roulette per il governo nazionale giallorosso. La Puglia - qui ribattezzata in tempi non sospetti l'Ohio d'Italia, un cosiddetto swing State all'americana dall'esito tanto incerto quanto decisivo - è forse il terreno di caccia privilegiato di questa battuta elettorale, è la regione che più di tutte orienterà il giudizio e i destini del governo Conte. Con un paradosso: l'alleanza romana si frammenta in tre candidati.Non a caso, fino all’ultimo minuto sono andati in scena tentativi - a tratti goffi, di certo orientati più alla formula che al progetto - di suturare un’alleanza quantomeno tra Pd e M5s per salvare il governo Conte e per fermare l’avanzata (a Roma e in Puglia) del centrodestra sovranista: ci ha provato il premier, s’è prodigato il Pd, ha insistito pure Michele Emiliano. Ma niente da fare: muro dei pentastellati, soprattutto pugliesi e in prima battuta della candidata Antonella Laricchia. Non è stato mai nemmeno apparecchiato, invece, il tavolo della trattativa e della riconciliazione con Italia viva, Azione e +Europa (che schierano il sottosegretario renziano Ivan Scalfarotto). Si vota anche in Veneto, Liguria, Toscana, Campania, Marche e Val d’Aosta, che fa sempre storia a sé: perché è proprio la Puglia lo “swing State” all’italiana? Veneto, Liguria, Toscana e Campania sembrano indirizzate metà al centrodestra e metà al centrosinistra, nelleMarche la partita è aperta ma il bottino non è di primissima fascia, non resta allora che la Puglia come principale metro del voto di settembre. Non a caso, il centrodestra che vuol dare la spallata al governo Conte proprio in Puglia punta - tra non poche telenovele e veleni interni, all’apparenza smaltiti - su un dirigente nazionale come Raffaele Fitto (in quota FdI).Quella sul futuro del governo giallorosso non è l’unica partita thriller: nelle urne si intrecciano la pagella al governo Emiliano, le mutazioni genetiche del centrosinistra pugliese, il cammino dei cinque stelle, il difficile percorso di radicamento dei renziani post-Pd e infine il consolidamento del centrodestra, tra scenari nazionali, spesso fragili alchimie interne e rapporti di forza lungo l’asse Meloni-Salvini. Completano la pattuglia dei candidati: il consigliere regionale exM5s,Mario Conca; Piefranco Bruni, Fiamma Tricolore sponsorizzato da Adriana Poli Bortone; Nicola Cesaria, Rifondazione comunista e altri movimenti; Andrea D’Agosto, Riconquistare l’Italia (sovranisti). I cinque anni di governo e il centrosinistra. D’accordo la Puglia termometro nazionale, ma le regionali sono innanzitutto un esame per chi ha governato e si propone per il bis. Emiliano ha inseguito la ricandidatura con ostinazione, passando da primarie a tratti divisive, una corsa a perdifiato provando a sminare il campo. Le critiche non sono fioccate solo da chi è andato via (i renziani),ma anche da un’ala tuttora critica del centrosinistra. Nel confronto interno pesano come macigni i dossier bollenti: agricoltura, risorse europee, grandiopere, sanità.Quale sarà il giudizio dei pugliesi? Intanto il governatore punta sulla coalizione-arcipelago, ben 15 liste tra Pd, civiche sotto la sua diretta influenza (e che proveranno a sopravanzare i dem: Emiliano vuol imporre la propria legge), amministratori, pezzi di sinistra, piccoli cespugli. E poi ci sono il programma partecipato dal basso, il segno della continuità, la volontà di compattarsi per rintuzzare l’assedio del «centrodestra di Salvini e Meloni». Che si vinca o si perda, sarà comunque un centrosinistra con un nuovo dna: più marcatamente emilianiano, nel primo caso; con mappe da riscrivere e forse altre, future leadership incaso di sconfitta. La traversata dei cinque stelle. Nel 2015 raccolsero il 18%, alle politiche rasentarono il 50%, poi la flessione alle Europee. Nel frattempo per il M5s sono successe molte cose: due governi nazionali con alleati di segno opposto, una sorta di “normalizzazione” politica, i cinque anni di strenua opposizione a Emiliano, che hanno indotto a ripudiare alla radice il sostegno al governatore uscente, difendendo viceversa la candidatura bis di Laricchia. I pentastellati pugliesi sono ora a metà del guado:c’è la ragion di stato (la tuteladel governonazionale)che preme,ma c’è anche la “diversità pugliese” da tutelare. La percentuale raccolta, in tal senso, sarà un lancio da testa-croce: potrebbe alimentare i rimpianti di chi sognava l’alleanzacolPd, oppure rafforzare l’autonomia del M5s pugliese, o infine aprire il confronto interno. La battaglia dei liberaldemocratici.La Puglia è stata la prima regione in cui Matteo Renzi e soci hanno deciso di strappare col Pd alle regionali. Una specie di incubatore, e non poteva essere altrimenti: c’è il «populista Emiliano» (etichetta col quale lo bocciano senza appello) ed è la terra di Teresa Bellanova, la ministra a capo della delegazione di governo renziana. L’obiettivo è dar fastidio al governatore, ma soprattutto ramificare la proposta politica. Snidando le contraddizioni altrui. Il centrodestra a carte scoperte. Raffaele Fitto, dopo qualche anno di apnea, torna lancia in resta e con rinnovate ambizioni: sponsorizzato da FdI, ha schivato i colpi bassi leghisti e lavorato a testa bassa sulle liste. Solo cinque (FdI, Lega, FI, Udc-Nuovo Psi, La Puglia domani) strategia opposta rispetto a quella di Emiliano: compattezza, senza slabbrature, consentendo a tutte le sigle di raccogliere il fatidico 4%.Basterà? Verdetto alle urne. Fitto ha più partite in ballo: naturalmente l’elezione, poi la battaglia interna con la Lega provando a imporre il proprio tratto (di radice più moderata) e la leadership, infine l’obiettivo di espugnare unaregione da 15 anni fortinodel centrosinistra, in una sorta di vendetta circolare (nel 2005 perse contro Vendola dopo cinque anni di governo). Si torna sempre lì:per ilcentrodestranazionale la Puglia sarebbe una bandierina strategica, forse decisiva. Anche nel braccio di ferro Meloni-Salvini. Un voto sui generis. Alcune note amargine sul contesto (anomalo). Il voto post estivo è un’incognita, il Covid complica ulteriormente il quadro: l’impatto sull’affluenza s’avvertirà in negativo, resta da capire chi ne gioverà. E ancora: la vera campagna elettorale comincia domani, dopomesi di tribolazioni, di trattative, di lavorìo sottotraccia, di colpi di fioretto. Programmi e contenuti dovranno imporsi adesso: fin qui s’è vista solo qualche sbiadita traccia. Sarà una specie di battaglia finale, perché le liste sono un “tutti dentro”: uscenti, grandi ritorni, ex parlamentari, amministratori locali, medici, epidemiologi, il mondo dell’agricoltura e delle imprese. Con immancabili salti da uno schieramento all’altro. C’è l’incognita del voto disgiunto, e sarà la prima volta della doppia preferenza di genere imposta dal governo alla Regione inadempiente. Di sicuro, tra un mese molto sarà cambiato. Comunque vada.