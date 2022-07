Reddito di cittadinanza: a rischio i posti di lavoro di 100 navigator

Restano a rischio i posti di lavoro dei 100 navigator Puglia. Oggi c'è stato un incontro in prefettura a Bari con i sindacati, ma c'è stata fumata grigia.

I sindacati: «Vicenda grottesca»

«Con l'incontro di oggi in Prefettura, abbiamo avuto modo di rappresentare il nostro sgomento per il carattere grottesco che la vicenda ha assunto: per mesi abbiamo sentito l'assessore al lavoro, Sebastiano Leo, spendersi in rassicurazioni rispetto alla proroga di tre mesi dei contratti dei navigator, per scoprire, invece, a poche ore dalla scadenza che non vi era poi così tanto da star tranquilli. Questo pomeriggio la Prefettura farà tutti i passaggi con la Regione per verificare lo stato dell'arte e, speriamo, saremo in grado di conoscere qual è il destino di questi lavoratori», dichiarano Vulcano (Nidil Cgil), De Matteis (Felsa Cisl) e Loiacono (Uiltemp). Domani i sindacati saranno in presidio davanti all'assessorato al Lavoro. «C'è molto imbarazzo istituzionale - dicono i sindacalisti - ma questo non basta. Se di mero errore si tratta, che si risolva e ci venga comunicato per le vie ufficiali entro e non oltre questa sera. Inaccettabile credere di poter continuare a temporeggiare con la scure della scadenza tra capo e collo, per quel che concerne i lavoratori».