Puglia, 3.568 nuovi casi. Tasso di positività dimezzato rispetto a ieri: 11,5% Raddoppiati i sospetti Covid al Pronto Soccorso

Sono 3.568 i nuovi casi di positività al Covid registrati oggi in Puglia su 30.923 test. Due le persone decedute. La percentuale dei positivi rilevati rispetto al numero di tamponi si è quasi dimezzata: è all'11,5% rispetto a ieri quando si è registrato il 20,3% di positività. Ad oggi in Puglia ci sono 33.976 persone positive, 299 sono ricoverate in area non critica (più 16 rispetto ieri, che erano 283) e 33 in terapia intensiva (ieri 32).

I nuovi casi sono così ripartiti: 1.458 in provincia di Bari, 745 in quella di Lecce, 477 nel Brindisino, 307 in provincia di Taranto, 245 in quella di Foggia, 227 nella Bat. Sono invece 56 i residenti fuori regione e 6 i positivi la cui provincia è in definizione.

Più che raddoppiati inpochi giorni gli accessi al pronto soccorso per casi di sospetto covid

Aumentano ancora gli accessi ai pronto soccorso pugliesi per casi sospetti Covid-19. Dopo le feste di Natale, dal 29 dicembre a ieri, mediamente l'11% dei pazienti che si rivolgono alle strutture ospedaliere ha sintomi collegabili al Coronavirus.

In 15 giorni la percentuale è più che raddoppiata: il 17 dicembre infatti la percentuale dei casi sospetti sul totale dei pazienti assistiti si attestava al 4,9%.