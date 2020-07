Puglia, quattro nuovi contagi: 3 in provincia di Lecce

Ultimo aggiornamento: 17:10

Tornano i contagi in Puglia , dove nelle scorse 24 ore si sono registrati 4 nuovi casi di covid - 19 (3 sono in provincia di Lecce, si tratta della famiglia tornata a Copertino dal Brasile e che si trova in quarantena). Un quarto caso è invece in provincia di Bari. Sono 2018 i test effettuati. Negli ultimi tre giorni non c'erano state nuove positività. Oggi non sono stati registrati decessi. Il numero dei pazienti ricoverati scende da 14 a 13, quello dei pugliesi in isolamento domiciliare da 60 a 59. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 198088 test, sono 3.922 i pazienti guariti, 72 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540.